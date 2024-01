MARCHÉ JEUDI ET DIMANCHE A GUECELARD Guécélard, dimanche 3 novembre 2024.

MARCHÉ JEUDI ET DIMANCHE A GUECELARD Guécélard Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-03 08:00:00

fin : 2024-11-03 12:00:00

Le marché de Guécélard est un marché de proximité qui se tient tous les jeudis et dimanches sur la place du 8 Mai.

Deux étals incontournables sont présents celui des fruits et légumes et celui de la boucherie-charcuterie.

Place du 8 Mai

Guécélard 72230 Sarthe Pays de la Loire



L’événement MARCHÉ JEUDI ET DIMANCHE A GUECELARD Guécélard a été mis à jour le 2024-01-17 par eSPRIT Pays de la Loire