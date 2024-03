Grumpy O Sheep Casa Loca Bar Tapas | Haguenau Haguenau, samedi 11 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T20:00:00+02:00 – 2024-05-11T23:00:00+02:00

Originaire de la région de Belfort, Grumpy O Sheep est un duo formé en 2017. A grands coups de guitare acoustique très percussive et de violon traditionnel festif, Grumpy O Sheep dépoussière le répertoire des vieux pubs irlandais avec une énergie. Entre jigs, réels et chansons plus rock, ce duo vous embarquent pour une session violon/guitare/chant dans un concert résolument festif aux accents de houblons et goût de Guinness… Mais pas que !

https://www.facebook.com/p/Grumpy-O-Sheep-100063556781140/

Casa Loca Bar Tapas | Haguenau 184 Grand Rue, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est