Groupe d’échange et de discussion du CIDFF65 Résidence Baudelaire Tarbes, jeudi 21 novembre 2024.

Groupe d’échange et de discussion du CIDFF65

Résidence Baudelaire 6 rue Arthur Rimbaud Tarbes Hautes-Pyrénées

“Qu’est-ce que le stress ? le stress chronique ? le stress traumatique ?

Sujet du jour animé par Marie-Laure Bondon, Psychothérapeute

Objectifs de ces groupes

– Partager des problèmes similaires

– Apporter son témoignage, son histoire

– Communiquer, échanger et instaurer des relations de confiance

– Permettre à des femmes de sortir de l’isolement

Ces échanges permettent, entre autres, de dédramatiser les difficultés en ayant la possibilité d’en prendre conscience et de les exprimer.

> Inscription obligatoire au 05 62 93 27 70

2024-11-21 14:15:00

Résidence Baudelaire 6 rue Arthur Rimbaud

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie cidff65@orange.fr

