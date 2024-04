Groupe de parole et d’écoute entre femmes Tiers-lieu Parade Arles, mardi 16 avril 2024.

Groupe de parole et d’écoute entre femmes Un espace de parole bienveillant et sans jugement entre femmes. Mardi 16 avril, 18h30 Tiers-lieu Parade Prix libre et conscient

Début : 2024-04-16T18:30:00+02:00 – 2024-04-16T20:30:00+02:00

Venez expérimenter les bienfaits de se sentir écoutée et accueillie dans ce que vous traversez, sans jugement ni conseil non sollicité.

Partageons un moment suspendu, en toute confidentialité, dans un cadre intimiste et entre femmes, où chacune pourra se sentir libre de se raconter ou de simplement écouter.

Pas de thème particulier pour ce groupe de parole, il pourra se dévoiler au fur et à mesure en fonction de ce que chacune aura envie de dire ce soir-là.

Animé par Elodie Stamm, doula et accompagnante pour les femmes les couples et les familles à Arles.

Organisé par le tiers-lieu Parade (https://parade-arles.org/).

Prix libre

Pensez à réserver, places limitées à 8 personnes

par téléphone 06 78 79 35 45 ou par mail elodie.stamm@gmail.com

ou via ce formulaire.

