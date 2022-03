Groupe acrobatique de Tanger & Maroussia Diaz Verbèke Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 5e Arrondissement

Groupe acrobatique de Tanger & Maroussia Diaz Verbèke
Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière
6 rue de l'Antiquaille
Lyon 5e Arrondissement

2022-07-02 22:00:00 – 2022-07-03

FIQ ! "Réveille-toi !" Quelle belle injonction, n'est-ce pas ?

Le Groupe Acrobatique de Tange revient avec la vitalité de seize artistes réunis à la suite d'une grande audition à travers tout le Maroc.

