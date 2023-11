Soirée Conte à la Grotte Grotte de la Caunhe Cajarc, 8 août 2024, Cajarc.

Cajarc,Lot

En ce lieu magique qu’est l’abri sous roche de la grotte de La Caunhe, éclairé par bougies

et flambeaux, une soirée conte avec un grand conteur-comédien: Rachid Akbal.

Recette au profit de l’association humanitaire « Liber’Terre »

2 accès à pied (10min) fléchés à partir de la place du foirail

Prévoir coussin, lampe de poche et bonnes chaussures.

2024-08-08 21:00:00 fin : 2024-08-08 . EUR.

Grotte de la Caunhe

Cajarc 46160 Lot Occitanie



In the magical rock shelter of the La Caunhe cave, lit by candles and torches

an evening of storytelling with a great storyteller-comedian: Rachid Akbal.

Proceeds benefit the humanitarian association « Liber?Terre »

2 signposted walks (10min) from Place du foirail

Bring a cushion, flashlight and good shoes

En el marco mágico del abrigo rocoso de la cueva de La Caunhe, iluminado por velas y antorchas

una velada de cuentacuentos con un gran narrador y actor: Rachid Akbal.

La recaudación se destinará a la organización benéfica Liber?Terre

2 paseos señalizados (10 minutos) desde la Place du foirail

Llevar cojín, linterna y buen calzado

An diesem magischen Ort, dem Felsunterstand der Höhle von La Caunhe, mit Kerzenlicht

ein Abend mit einem großen Erzähler und Schauspieler: Rachid Akbal.

Erlös zugunsten der humanitären Organisation « Liber?Terre »

2 Fußwege (10 min) vom Place du foirail aus

Kissen, Taschenlampe und gute Schuhe mitbringen

