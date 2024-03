Grofest Miksi Théâtre Saragosse Pau, samedi 20 avril 2024.

Sans parler la même langue, mais trouvant dans la musique un moyen de communication idéal, les cinq musiciens de Miksi ont appris à se connaître lors d’une première résidence au Rocher de Palmer en 2020. Réunis par le projet européen Migrants Music Manifesto, ils ont dessiné un premier répertoire inspiré de morceaux traditionnels albanais, kurdes ou syriens. Ils forment désormais un groupe solide, lumineux, virtuose, qui nous transporte dans un monde où les frontières s’effondrent, où le dialogue entre les peuples est enfin possible. Entre concerts et actions de médiation, Miksi va vous faire danser !

En partenariat avec Espaces Pluriels, la Ville de Pau et le Rocher de Palmer. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20

Théâtre Saragosse 13 Avenue de Saragosse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ampli.asso.fr

