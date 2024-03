Grofest Diomède et Psygnosis La Route du Son Billère, vendredi 19 avril 2024.

Grofest Diomède et Psygnosis La Route du Son Billère Pyrénées-Atlantiques

Programmation de l’Ampli

Comète atterrie pendant le couvre feu. Hydre à vocation incendiaire. Puise ces ressources au travers de l’électro hard corde à sauter et dans le rock grec atmosphérique…

Psygnosis est un projet lancé en 2009 par Remi Vanhove, désireux de rassembler toutes ses influences musicales en une seule entité le projet prend la forme d’un Metal extrême atmosphérique avec des touches de musique électronique. Après un premier EP, il sort deux albums Anti-Sublime en 2012 et Human Be[ing] en 2014.

Ahasver Selon un livre apocryphe, le personnage mythique d’Ahasver a refusé d’aider Jésus sur son chemin vers le Golgotha. Pour cette raison, il s’est vu refuser le droit de mourir et a été condamné à errer sur terre pour toujours. Ce mythe accompagne toute l’histoire imprimée de l’humanité.

Junion Après quatre ans d’arrêt, le post-hardcore de General Lee renaît… 18.99 18.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 21:00:00

fin : 2024-04-19

La Route du Son 51 Allée Montesquieu

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ampli.asso.fr

