Grima + Ultar Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Grima + Ultar Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

• Grima

[Black Metal Atmosphérique RU]



Grima, un duo issu des bois sombres de Sibérie. Il existe depuis 2014 en tant que projet studio uniquement, avec une éthique païenne basée sur le culte de la forêt ancienne, sa puissance et sa magie, où le Grima est un dieu suprême… un esprit puissant, qui ne protège que ceux qui vivent dans une forêt, et punit tous ceux qui ne respectent pas la nature.



• Ultar

[Post Black Metal RU]



Ultar est un groupe de cinq musiciens originaire du cœur de la Sibérie, la ville de Krasnoyarsk, située au milieu des forêts hurlantes et des montagnes rouges.

En termes de genre, le groupe pourrait être considéré comme des alchimistes sonores qui mélangent des ingrédients du black metal, du post-metal et du shoegaze, le tout avec un talent pour créer des mélodies dramatiques qui ont une intensité émotionnelle ainsi qu’une puissance durable. Ils jouent du Post-Black Metal Lovecraftien. 22 22 EUR.

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

