Within Temptation – Bleed Out 2024 Tour Summum, 29 novembre 2024, GRENOBLE.

Within Temptation – Bleed Out 2024 Tour Summum. Un spectacle à la date du 2024-11-29 à 20:00 (2024-11-21 au ). Tarif : 51.0 à 69.7 euros.

Veryshow Productions (L-R-20-9379 / L-R-0663) présente ce concert. WITHIN TEMPTATION Within Temptation, les légendaires leaders de la musique sombre aux anthems captivants, ont su séduire un large public avec leurs paysages sonores puissants pendant plus de deux décennies. Leur discographie, qui compte sept albums studio, comprend des sorties révolutionnaires, de « Enter » (1997) à « ß?SIST » (2019), cumulant plus de 4 millions de ventes de disques et les établissant comme l’un des groupes de heavy rock les plus couronnés de succès. Au cours des dernières années, Within Temptation s’est lancé dans un voyage créatif, en sortant une série de singles qui ont été acclamés à la fois par les médias et le public. Des succès tels que « Entertain You », « The Purge », « Shed My Skin » et « Don’t Pray For Me » ont tous atteint le top 20 du Billboard Mainstream Rock Indicator Charts aux États-Unis. Le groupe a reçu de nombreux prix internationaux, dont un World Music Award, des MTV Europe Music Awards et un Metal Hammer Award. Leurs chansons ont cumulé des millions de streams, notamment avec des morceaux comme le hit « Ice Queen », « Paradise (What About Us ?) » en collaboration avec Tarja, et leur partenariat avec Jacoby Shaddix de Papa Roach sur « The Reckoning ». Les performances live de Within Temptation sont légendaires pour leur grandeur et leur intensité, ayant conquis les scènes des plus grands festivals d’Europe, dont Download, Hellfest, Wacken Open Air, Graspop et Woodstock Pologne. En plus de leurs succès sur scène, Within Temptation a eu l’honneur d’accompagner les légendaires IRON MAIDEN en tant qu’invités spéciaux lors de leur tournée américaine. En fin d’année 2022, le très attendu « WORLDS COLLIDE TOUR » a enfin eu lieu, avec Within Temptation et EVANESCENCE en co-têtes d’affiche, se produisant dans des salles emblématiques d’Europe, telles que l’O2 à Londres, l’Accorhotels Arena à Paris et le Ziggo Dome aux Pays-Bas. L’année 2024 s’annonce prometteuse pour Within Temptation et leur fanbase, avec la sortie prévue de leur 8ème album studio, « Bleed Out », le 20 octobre 2023. Cet album représente un pas audacieux pour le groupe, mêlant des riffs djenty contemporains et percutants à des mélodies ancrées dans leurs racines symphoniques. Il incarne l’audace du groupe et leur volonté de prendre position sur les questions qui leur tiennent à cœur. Within Temptation ne se contentent pas de repousser les limites, ils expriment également leurs convictions morales avec puissance. Avec leur engagement envers leur métier et leur capacité à aborder des thèmes politiques profonds avec émotion, Within Temptation demeure une force durable dans le monde de la musique sombre. Ils continuent d’éveiller des émotions et de créer une musique qui résonne auprès des fans du monde entier. Réservation PMR : 01.46.91.57.54 Within Temptation

Votre billet est ici

Summum GRENOBLE Rue Henri Barbusse Isère

51.0

EUR51.0.

Votre billet est ici