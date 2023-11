Faust Le Summum, 2 avril 2024, GRENOBLE.

Faust Le Summum. Un spectacle à la date du 2024-04-02 à 20:30 (2024-03-29 au ). Tarif : 30.5 à 69.0 euros.

La Fabrique Opéra Grenoble (L-R-19-760) présente : cette oeuvre de Charles Gounod. Vivez l’aventure de l’opéra coopoératif avec La Fabrique Opéra Grenoble !Le Docteur Faust, vieux savant fatigué de la vie, songe à en finir une bonne fois pour toutes lorsque Méphistophélès, le Diable, lui apparaît en chair et en os : rusé, il fait signer à Faust un pacte qui lui garantit une nouvelle jeunesse en échange de son âme…Sur scène, 60 choristes et 80 musiciens amateurs ; 7 solistes de renom recrutés sur audition, menés par Patrick SOUILLOT et Jean-Jacques DURAND. Et en coulisses, 450 jeunes lycéens et apprentis de Grenoble et sa métropole qui œuvrent pendant des mois à la conception et la réalisation des éléments du spectacle.Prévoir d’arriver 30 minutes avant le début du spectacle.Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 76 01 96 88. Charles Gounod, Patrick Souillot Charles Gounod, Patrick Souillot

Votre billet est ici

Le Summum GRENOBLE Rue Henri Barbusse Isère

30.5

EUR30.5.

Votre billet est ici