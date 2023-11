Hommage A Brigitte Engerer – Roulette Russe AUDITORIUM DU MUSEE, 23 mai 2024, GRENOBLE.

Léonore Queffélec-Engerer lectureSelim Mazari piano« Dans le Boeing pour Baltimore, alors que c’est la nuit, il y a Brigitte la pianiste et Léonore, six ans. […] Elle sait qu’elle est la fille d’une artiste atypique et dévorée par la passion. […] Elle sait que la musicienne et son oreille absolue entendent tout de ses richesses, alors elle la balade dans des histoires qui les font rires. Elle sait déjà qu’à la mort de sa mère, le monde perdra toute grandeur. Et sa poésie. »Dix ans après la mort de cette artiste internationale, Léonore Queffélec signe un récit sur sa mère. Elle partage la scène avec Selim Mazari, qui fut l’élève de cette pianiste incontournable, pour nous faire redécouvrir cette femme exceptionnelle.Schumann : Faschingsschwank aus Wien op. 26Schubert/Liszt : 2 Lieder : Auf dem Wasser zu singen et ErlkönigTchaïkovski : Casse-Noisette (extraits)en partenariat avec la Bibliothèque municipale et les Amis du musée de Grenoble Hommage A Brigitte Engerer – Roulette Russe

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

