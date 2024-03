Great masters paintings upgraded Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort Cotignac, lundi 1 avril 2024.

Great masters paintings upgraded Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort Cotignac 1 avril – 31 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-01 10:30

Fin : 2024-10-31 18:00

Au domaine de Nestuby, l’artiste photographe Pixeliums présente à travers une vision contemporaine, sa nouvelle collection de photos «Great masters paintings upgraded». 1 avril – 31 octobre 1

Au domaine de Nestuby, l’artiste photographe Pixeliums présente à travers une vision très colorée, sa nouvelle collection de photos «Great masters paintings upgraded».

Pixeliums reprend les œuvres de grands peintres (Monet, Van Gogh, Cezanne, Cross, Renoir) et leur offre un éclat plus contemporain.

L’exposition à la portée de tous, se révèle également ludique puisqu’un QR code placé à proximité de chaque œuvre permet de comparer l’original et la version modernisée.

A voir seul, en couple ou en famille pour redécouvrir les œuvres de grands peintres.

Domaine de Nestuby 4540 route de Montfort 83570 cotignac Cotignac 83570 Var