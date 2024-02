Gravure sur céramique, empreintes graver sa propre histoire Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, lundi 22 avril 2024.

Gravure sur céramique, empreintes graver sa propre histoire Exploration de l’art de la céramique et de la technique de la gravure. Comment créer des motifs et des dessins en utilisant des outils de gravure sur de la céramique. 22 24 avril Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Tarif 160€ /personne (8 personnes max) sur inscription jusqu’au 6 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T09:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

3 jours. Avec Ava FISCHBACH et Axelle LABROUSSE .

Première partie du stage recherches par croquis préparatoires du dessin à graver. Deuxième partie explorer les différentes techniques de gravure dans la porcelaine. Cuisson à l’association Roue libre.

Liste de matériel à apporter crayons à papier graphite, fusain, carnet de croquis, porcelaine à modeler.

Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555431412 »}, {« type »: « email », « value »: « virginie.desseix@ensad-limoges.fr »}]

céramique gravure

© Ava Fischbach / Axelle Labrousse