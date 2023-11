Arrêts De Jeu THEATRE DE GRASSE, 20 avril 2024, GRASSE.

Théâtre de Grasse (3115750) présente ce spectacle Revivez dans une version chorégraphique le match de foot France-Allemagne de 1982. Pierre Rigal replonge en enfance. Il met en scène et en mouvement un souvenir mythique pour des millions de téléspectateurs: la défaite de la France contre la RFA en demi-finale de la Coupe du monde de football en 1982. Battiston tombe dans le coma, agressé par le gardien Schumacher. L’arbitre refuse injustement un but de Rocheteau. Les Platini, Giresse, Tigana, Trésor sont des héros; ils bravent courageusement leurs adversaires. 3-1 pour les Français dans les prolongations. Les Allemands égalisent à quelques secondes de la fin. La séance de tirs au but est interminable, insoutenable. Maxime Bossis manque son penalty. Sur scène, quatre danseurs retracent les événements du match avec une prestance aérienne et deviennent de véritables acrobates, réalisant de faux zooms, des retours en arrière, des ralentis et des arrêts sur image. Corps qui s’entremêlent et se contournent, dépassement de soi, mouvements techniques et artistiques, le football et la danse:même combat.Informations pratiques : accès handicapés.N° de téléphone accès PMR : 04 93 40 53 00 Pierre Rigal Pierre Rigal

THEATRE DE GRASSE GRASSE 2, Avenue Maximin Isnard 6130

