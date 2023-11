Hasard THEATRE DE GRASSE, 16 avril 2024, GRASSE.

Hasard THEATRE DE GRASSE. Un spectacle à la date du 2024-04-16 à 20:00 (2024-04-16 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

Théâtre de Grasse (3115750) présente ce spectacle Ludique, imprévisible, irrésistible. Le créatif et talentueux chorégraphe toulousain dont les pièces font le tour du monde, nous livre ici sa toute nouvelle création 2023: Hasard. Le mot hasard vient de l’arabe az-zahr qui désigne le jeu de dés mais est-ce bien un hasard? Conçue avec l’aide d’un créateur issu de l’univers de la magie nouvelle, Hasard met en scène six danseurs, comme les six faces d’un même dé, qui accomplissent un curieux rituel. Guidés par des contraintes scénographiques aléatoires, espace abstrait et illusions d’optique, ils apparaissent et disparaissent en traversant la scène en diagonale. Y aura-t-il collision, désordre ou harmonie? À la croisée de la danse et de l’illusionnisme, Pierre Rigal nous plonge dans le vertige des coïncidences cruciales de la vie. Poétique et humoristique, Hasard joue avec le suspense à l’oeuvre dans nos existences et vient interroger notre destin et les frontières de nos certitudes.Informations pratiques : accès handicapés.N° de téléphone accès PMR : 04 93 40 53 00

THEATRE DE GRASSE GRASSE 2, Avenue Maximin Isnard 6130

