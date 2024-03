Grands et Nombreux TRAVAUX de PRINTEMPS La Parole Errante Montreuil, vendredi 19 avril 2024.

Grands et Nombreux TRAVAUX de PRINTEMPS Venez selon vos disponibilités, pas de compétences particulières requises. C’est aussi l’occasion de partager nos savoirs et de rencontrer le lieu et les personnes qui le font vivre au quotidien. 19 – 28 avril La Parole Errante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T10:30:00+02:00 – 2024-04-19T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:30:00+02:00 – 2024-04-28T20:00:00+02:00

DU 19 AU 28 avril 2024

LA PAROLE ERRANTE EST EN CHANTIER,

GRANDS ET NOMBREUX TRAVAUX DE PRINTEMPS.

Pour participer aux travaux, RV tous les jours à partir de 10h30.

Vous pouvez venir selon vos disponibilités, pas de compétences particulières requises, le chantier est aussi une occasion de partager nos savoirs et un moment privilégié pour rencontrer le lieu et les personnes qui le font vivre au quotidien.

N’hésitez pas à vous inscrire à cette adresse :

TravauxParoleErrante@proton.me

Liste non-exhaustives des choses à faire :

Faire de la peinture ou construire des tables ou installer des lumières extérieures ou construire des rampes accès PMR ou réparer des chasses d’eau ou trier ranger jeter ou aménager une petite cuisine ou s’occuper des repas de midi ou installer des récupérateurs d’eau ou aller à déchèterie ou dégommer du lierre ou colmater des fuites sur le toit ou installer une VMC ou bien coudre ou flâner dans les jardins ou jouer au foot avec les jeunes enfants dont les parent·e·s, elles et eux, bricoleront, enfin, participer aux travaux du 19 au 28 avril 2024 de la Parole Errante.

A très bientôt !

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ TravauxParoleErrante@proton.me La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil

chantier travaux