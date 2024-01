Balade nature et botanique Grandfontaine, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18 09:30:00

fin : 2024-05-18 12:00:00

Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, pour devenir plus autonome dans votre vie quotidienne et découvrir des saveurs surprenantes et délicates.

Lors de cette balade nature et botanique d’une durée de 2h30, vous aurez l’occasion de découvrir entre 10 et 15 plantes sauvages et d’en connaître les principales confusions. N’hésitez pas à venir découvrir la nature autrement !

1A rue Principale

Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est contact@audealanature.com



