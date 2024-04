Grande Soirée Milonga Trébeurden, dimanche 28 juillet 2024.

Grande Soirée Milonga Trébeurden Côtes-d’Armor

Dans le cadre du festival Tango par la côte, Milonga

avec le TDJ Karim el TOUKHI avec des démonstrations des Maestros Gastón Torelli et Gri Montanaro au cours de la Milonga. Karim musicalise les milongas Parisiennes depuis 2010. Concentré essentiellement sur l’âge d’or du tango, il n’hésite pas à inclure des morceaux d’orchestres contemporains qu’il affectionne.

Gastón et Gri, maestros venant d’Argentine, animeront des stages de tango le samedi et dimanche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 21:00:00

fin : 2024-04-28 02:00:00

SEMAPHORE 7-9 rue des Plages

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne sha.tangoparlacote@gmail.com

L’événement Grande Soirée Milonga Trébeurden a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose