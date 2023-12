Marché de Noël de la Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans

Doubs Marché de Noël de la Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans, 8 décembre 2024, Arc-et-Senans. Arc-et-Senans Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-08 10:00:00

fin : 2024-12-08 18:00:00 . La Saline royale fête l’hiver !

Un marché de Noël au cœur de la nouvelle salle Ledoux permettra aux visiteurs de redécouvrir la production artisanale et les savoir-faire francs-comtois à travers la porcelaine, les jeux, les cosmétiques, la céramique, les objets de décoration… ! Pour les gourmets, rencontrez des brasseurs ou dégustez des spiritueux, vins du Jura, chocolats et autres aromates. EUR.

Grande Rue Saline royale

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

