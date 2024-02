Grande Randonnée vers Paris Clamecy, samedi 20 avril 2024.

Grande Randonnée vers Paris Clamecy Nièvre

A l’occasion des JO 2024 et dans le cadre de la Grande Randonnée vers Paris, les villes de Clamecy et Varzy acueillent ambassadeurs et autres randonneurs ainsi que tout autre curieux qui peuvent les accompagner. Des animations diverses seront proposées aux arrivées de Varzy et Clamecy. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Place du 19 août

Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté accueil@hautnivernais-tourisme.fr

L’événement Grande Randonnée vers Paris Clamecy a été mis à jour le 2024-02-08 par OT CLAMECY HAUT NIVERNAIS