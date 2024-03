Grande poissonnade Trégunc, vendredi 9 août 2024.

Organisée par l’association APPT (plaisanciers de la pointe de Trévignon)

La grande poissonade annuelle est un évènement conviviale et festif mais aussi l’occasion de se retrouver et déguster des produits de la mer et du terroir.

Au programme

Soupe de poissons, moules, frites, sardines grillées, thon, merguez, saucisses, gâteaux, café… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 18:00:00

fin : 2024-08-09 22:30:00

Port de la pointe de Trévignon

Trégunc 29910 Finistère Bretagne

