Grande Foire de Pâques Airvault, lundi 1 avril 2024.

Grande Foire de Pâques Airvault Deux-Sèvres

Lundi 1er avril, retrouvez la Grande Foire de Pâques, Place des Promenades à Airvault, organisée par le club des entreprises de l’Airvaudais Val du Thouet et la mairie d’Airvault. Exposants et commerçants vous accueillent toute la journée. De nombreuses activités sont également proposées tournois sportifs, manèges, vide-greniers, animations musicales, baptêmes de poneys… Buvette et restauration sur place. Contact pour les commerçants 05 49 64 70 13 / mairie@airvault.fr . Un vide grenier organisé par le USA FAT Basket aura lieu pendant la foire, emplacements sur réservation de 18 h à 20 h 30, au 06 60 74 91 65. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

Place des Promenades

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie@airvault.fr

L’événement Grande Foire de Pâques Airvault a été mis à jour le 2024-02-08 par CC Airvaudais Val du Thouet