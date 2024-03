Grande foire de Pâques 2024 Parc des Expositions Caen, vendredi 12 avril 2024.

Grande foire de Pâques 2024 Parc des Expositions Caen Calvados

Vendredi

Venez profiter de 150 manèges, confiseries, jeux et animations pour les petits et les grands !Horaires Lundi, mardi, jeudi 16h à minuitMercredi 14h à minuitVendredi 16h à 1h du matinSamedi 14h à 1h du matinDimanche 14h à minuitTickets de réduction

Des tickets de réduction sont disponibles en téléchargement pour les :Vendredi 12 avril, tarif d’ouverture 1 tour acheté = 1 tour offert ! (sur les manèges participant à l’opération)Samedi 4 mai et dimanche 5 mai, dernier week-end 1 tour acheté = 1 tour offert ! (sur les manèges participant à l’opération)Feux d’artifice

Les samedis 13 et 17 avril, le ciel du parc des Expositions s’embrasera à 22h.Stationnement

Le stationnement se fait au parking des Tritons. Venir au parc ExpoEn bus : ligne n°4 (arrêt Parc Expo)lignes n°6a 6b 11 (arrêt Zénith)Navette gratuite centre-ville (arrêt Zénith)

Préparer sa venue sur le site de Twisto.En train :Ter Normandie puis ligne 11 direct depuis la gareEn voiture : sortie n°6 (Vallée des Jardins puis suivre Parc Expo) du périphérique Nord sortie n°10 (Eterville suivre Parc Expo Zénith centre ville) du périphérique Sud

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-05-05

Parc des Expositions 3 rue Joseph Philippon

Caen 14000 Calvados Normandie

L’événement Grande foire de Pâques 2024 Caen a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Caen la Mer