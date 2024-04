Grande braderie Saint-Sylvestre-sur-Lot, samedi 13 avril 2024.

Grande braderie Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Le Lions Club Villeneuve La Bastide organise une grande braderie.

Jouets, vêtements homme, femme et enfant, neufs et occasions, vaisselle, etc.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Salle des fêtes

Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

