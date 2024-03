Grand Vide-grenier des Garrigues Parc des Garrigues Rognes, dimanche 26 mai 2024.

Grand Vide-grenier des Garrigues Parc des Garrigues Rognes Bouches-du-Rhône

Chaque année, le Comité des Fêtes de Rognes organise un grand vide grenier au Parc des Garrigues. Un évènement d’envergure à ne pas manquer pour dénicher toutes sortes de trésors !

Ce vide-grenier remporte un franc succès puisqu’il accueille plus de 250 exposants sur le vaste site du Parc des Garrigues.

Buvette et sandwicherie sur place.



Exposants les inscriptions se font uniquement via le formulaire en ligne sur le site internet du Comité des Fêtes de Rognes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 07:30:00

fin : 2024-05-26

Parc des Garrigues Avenue de Lambesc

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitedesfetesrognes@gmail.com

L’événement Grand Vide-grenier des Garrigues Rognes a été mis à jour le 2024-03-09 par Office Municipal de Tourisme de Rognes