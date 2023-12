Outsider Grand Théâtre de Genève Genève, 3 mai 2024, Genève.

Outsider 3 – 5 mai 2024 Grand Théâtre de Genève Dès CHF 17.-

Outsider

Rachid Ouramdane

Création mondiale

Nouvelle production

DISTRIBUTION

Chorégraphie Rachid Ouramdane

Scénographie Rachid Ouramdane & Sylvain Giraudeau

Lumières Stéphane Graillot

Costumes Rachid Ouramdane & Gwladys Duthil

Musique Julius Eastman

Ballet du Grand Théâtre de Genève

Avec des étudiant·e·s de la HEM sous la direction de Stéphane Ginsburgh

Avec sportif·ve·s de l’extrême

En coproduction avec Chaillot – Théâtre national de la Danse

Production La Plage

Durée : approx. 1h sans entracte

Recommandé famille

OEUVRE

Habitué des projets à la croisée des disciplines, Rachid Ouramdane, depuis avril 2021 directeur de Chaillot – Théâtre national de la Danse, s’empare des danseurs et danseuses du Ballet pour un inédit La Plage. Équilibriste, à la recherche non pas de la perfection mais d’une maîtrise du geste juste, voici qu’il mêle des sportifs de l’extrême aux fugues du groupe chorégraphié, étendant le pouvoir des uns et des autres par le croisement de leurs personnalités. Travaillant sur l’essaimage, la nuée, cette horizontalité du mouvement, Rachid Ouramdane est fasciné par le moment de la chute, où cette ligne se brise… ou presque. Ces lignes enchevêtrées se retrouveront aussi dans la scénographie et de manière immatérielle dans la musique. Ce seront les compositions pour quatre pianos du compositeur américain Julius Eastman qu’on resortira pour cette rencontre de l’armoire. Figure marginale – marginalisée ? – et mystérieuse de la scène minimaliste new-yorkaise, Eastman était engagé politiquement, poète solitaire dont la mélancolie a influencé son génie ainsi que son destin tragique : pendant l’hiver 1981-82, il fut expulsé de son appartement par la police, qui détruisit la plupart de ses biens, dont des partitions et des enregistrements. Il fut retrouvé mort en 1990, dans les rues de Buffalo, après des années de vagabondage.

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.gtg.ch/selection/event/seat?perfId=10228877665862&productId=10228877665608 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-03T19:00:00+02:00 – 2024-05-03T20:00:00+02:00

2024-05-05T15:00:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

© GTG / Marc Asekhame