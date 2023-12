QUAND JE SERAI GRANDE GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, 31 mai 2024, Calais.

QUAND JE SERAI GRANDE… tu seras une femme, ma fille.Théâtre de transmissionDe et avec Catherine HauseuxMise en scène Stéphane DauratInspirée par des entretiens avec des femmes de Villeneuve-Saint-Georges âgées de 18 à 92 ans et de tous horizons, et enrichie de sa propre expérience de fille et de mère, Catherine Hauseux incarne ici quatre générations de femmes avec leurs doutes, leurs espoirs et leurs contradictions. Au centre la question apparemment très simple de l’héritage et de la transmission : quelles valeurs reçoit-on ? quels sont les modèles de référence que l’on adopte ou refuse ? comment éduquer en laissant l’enfant responsable de ses choix, mais sans l’abandonner ? Loin des postures théoriciennes, un texte engagé humainement, magnifiquement servi par une comédienne habitée.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais