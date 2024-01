ROBOT INFIDELE GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, jeudi 23 mai 2024.

MACHINE DE CIRQUEMise en scène Yohann Trepanier avec les interprètes et créateurs du spectacleTEMAL PRODUCTIONSCIRQUESeul dans son atelier, un ouvrier travaille à détourner de leur fonction première les objets du quotidien. Au fil de ses explorations, il évolue dans une quête d’équilibre entre productivité et créativité. Mais est-il vraiment seul dans cet atelier ? Deux présences, en réalité deux facettes de sa personnalité, prennent la forme de musiciens polyvalents et deviennent ses fidèles complices et lui apprennent à prendre et perdre le contrôle. Tout au long du spectacle, l’espace et les objets se transforment. Au cœur de cet univers d’artéfacts, on trouvera notamment des roues, un convoyeur à chapeaux, un lampadaire, une échelle et un vélo. Théâtre d’objets, engagement physique et détournements inventifs, voilà l’essence de Robot infidèle, une proposition qui s’affranchit du spectaculaire en sublimant la créativité des artistes sur scène.Avec Yohann Trépanier (acrobate), Laurence Laflamme-Sabourin (musicienne et personnage) et Frédéric Lebrasseur (musicien et personnage)

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais 62