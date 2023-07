La Bohème – Opéra Grand Théâtre de Bordeaux Bordeaux, 18 avril 2024, Bordeaux.

La Bohème – Opéra 18 – 28 avril 2024 Grand Théâtre de Bordeaux Tarifs en ligne.

*La Bohème raconte un amour impossible dans le Paris romantique des artistes et des petites gens. *

Nous sommes en 1830. Une bande d’étudiants (un artiste-peintre, un musicien, un poète, un philosophe) tirent le diable par la queue ; et heureusement que les femmes sont là pour oublier le loyer à payer, le froid qui les saisit… Il y a d’abord la belle et riche Musetta qui illumine leur quotidien.

Puis surtout une femme discrète qui toque à la porte : Mimi, la voisine qui fait chavirer l’opéra en tombant amoureuse de Rodolfo, sans plus longtemps pouvoir cacher un terrible secret. Le plus célèbre opéra de Puccini n’a pas livré tous ses secrets. La mise en scène d’Emmanuelle Bastet plonge avec une poétique modernité dans ce monde fait de récupération et de débrouille.

Production Opéra National de Bordeaux – Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

Grand Théâtre de Bordeaux place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T22:39:00+02:00

2024-04-28T20:00:00+02:00 – 2024-04-28T22:39:00+02:00

