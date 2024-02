Grand marché du terroir Landéda, dimanche 7 avril 2024.

Grand marché du terroir Landéda

Le Grand marché du terroir organisé par La Confrérie de la Poêlée du Pêcheur des Abers vous attend avec la participation des différentes confréries gastronomiques françaises et européennes et leurs produits locaux et régionaux.

Seront présents quelques viticulteurs des régions de Loire, Touraine, Bordeaux, etc.

Participation du groupe de chants de marins du Libenter. .

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 13:00:00

Kervigorn

Landéda 29870 Finistère Bretagne gabriel.troadec@orange.fr

