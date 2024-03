Grand festival de l’artisanat Niederbronn-les-Bains, dimanche 21 juillet 2024.

Grand festival de l’artisanat Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

De nombreux artisans et producteurs seront présents au cœur de la ville pour partager leurs savoir-faire et leurs traditions dans une ambiance familiale et festive. Découvrez leurs créations et leurs produits, assistez aux démonstrations et aux ateliers participatifs. Des animations pour petits et grands, concerts, messti, petites restaurations et buvettes viendront agrémenter cette journée. Les commerces du centre-ville seront ouverts à cette occasion.

Programme complet sur le site de la mairie et en téléchargement ci-contre. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 10:00:00

fin : 2024-07-21 21:00:00

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est info@niederbronn-les-bains.fr

L’événement Grand festival de l’artisanat Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte