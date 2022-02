GRAND DÉFI DE LA BIODIVERSITÉ À TORFOU Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-02 18:00:00

Participez au Grand Défi Biodiversité, organisé par le CPIE Loire Anjou depuis 2013. Cette année, rendez-vous dans le Parc du Château de Couboureau à Torfou. Ouvert à tous, cet événement permet de faire collaborer le grand public et les naturalistes dans l'objectif d'inventorier un nombre d'espèces défini. Nul besoin d'être un spécialiste pour participer, le but étant de faire découvrir le métier de naturaliste, de faire connaître la biodiversité qui nous entoure et de sensibiliser à sa préservation. La journée est ponctuée d'animations permettant d'apprendre et d'échanger sur la biodiversité locale. Des intermèdes musicaux permettent de rendre cette journée aussi conviviale que possible. Pour cette 8ème édition, revelez le Grand Défi de la Biodiversité au Parc du Château de Couboureau à Torfou. contact@cpieloireanjou.fr +33 2 41 71 77 30 https://www.cpieloireanjou.fr/

