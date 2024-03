Grand concert de l’EMMDD Obernai, samedi 25 mai 2024.

Grand concert de l’EMMDD Obernai Bas-Rhin

Les élèves et les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai, réunis sur scène, invitent à leur Grand Concert !

Au programme

– Grand orchestre éphémère

– Chorales de l’EMMDD

– Ensembles instrumentaux de l’EMMDD EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 16:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est emmdd@obernai.fr

