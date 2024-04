Grand Choral pour la Paix Caen, jeudi 27 juin 2024.

Grand Choral pour la Paix Caen Calvados

Venez partager un événement musical d’exception autour du rassemblement et de la paix !

En juin prochain, l’Association régionale “Normands de Choeur” va donner un Grand Choral pour la Paix au Zénith de Caen ainsi qu’à Utah Beach et dans d’autres lieux emblématiques.

Imaginez: 250 chanteurs de tous âges (incluant des enfants), un orchestre top niveau, pour chanter Queen, Beethoven, Balavoine, Voulzy, Karl Jenkins, sur des tubes de musique classique et de variété autour de la paix.

Ce spectacle s’envisage comme un voyage sensible autour de notre histoire et sa résonance avec l’actualité, autour de témoignages, de correspondances de soldats, et de grandes chansons parlant de paix Les feux d’artifice, Voler de nuit (Calogero), Pour la femme veuve qui s’éveille (Balavoine), Va Pensiero, de Nabucco (Verdi), mais aussi Bohemian Rhapsody (Queen),du Voulzy, du Karl Jenkins, etc. ainsi qu’une création originale, « Le jour où tu reviendras », spécifiquement envisagée pour ce projet, qui raconte la guerre du point de vue d’une mère d’un jeune soldat au front et qui tremble chaque jour en écoutant la radio.

Vivez avec nous un grand spectacle et un moment de partage unique ! Pour les amoureux de la polyphonie sous toutes ses formes.

Venez partager un événement musical d’exception autour du rassemblement et de la paix !

En juin prochain, l’Association régionale “Normands de Choeur” va donner un Grand Choral pour la Paix au Zénith de Caen ainsi qu’à Utah Beach et dans d’autres lieux emblématiques.

Imaginez: 250 chanteurs de tous âges (incluant des enfants), un orchestre top niveau, pour chanter Queen, Beethoven, Balavoine, Voulzy, Karl Jenkins, sur des tubes de musique classique et de variété autour de la paix.

Ce spectacle s’envisage comme un voyage sensible autour de notre histoire et sa résonance avec l’actualité, autour de témoignages, de correspondances de soldats, et de grandes chansons parlant de paix Les feux d’artifice, Voler de nuit (Calogero), Pour la femme veuve qui s’éveille (Balavoine), Va Pensiero, de Nabucco (Verdi), mais aussi Bohemian Rhapsody (Queen),du Voulzy, du Karl Jenkins, etc. ainsi qu’une création originale, « Le jour où tu reviendras », spécifiquement envisagée pour ce projet, qui raconte la guerre du point de vue d’une mère d’un jeune soldat au front et qui tremble chaque jour en écoutant la radio.

Vivez avec nous un grand spectacle et un moment de partage unique ! Pour les amoureux de la polyphonie sous toutes ses formes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 20:00:00

fin : 2024-06-27 22:30:00

6 Rue Joseph Philippon

Caen 14000 Calvados Normandie evenement@normandsdechoeur.fr

L’événement Grand Choral pour la Paix Caen a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Caen la Mer