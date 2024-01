Livres dans la boucle Grand Besançon Besançon, vendredi 20 septembre 2024.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 10:00:00

fin : 2024-09-22 22:00:00

Livres dans la Boucle 2024, 9e édition du Festival du Livre à Besançon

Livres dans la Boucle vous donne rendez-vous du 20 au 22 septembre pour découvrir les nouveautés de la rentrée littéraire. Plus de 100 rencontres, lectures musicales, spectacles et événements exclusifs. Et plus de 200 auteurs en dédicaces.

Grand Besançon

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



