Graines de Zen Les Heures Claires Istres, vendredi 26 avril 2024.

Graines de Zen Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

« Graines de Zen » le salon du bien-être organisé à Istres par la Maison Pour Tous. Sands, conférences, ateliers …

Durant 3 jours, les « acteurs » de proximité dans le domaine du mieux-être, y sont mis en lumière. Ce rendez-vous leur permet de se faire connaître en présentant leurs techniques ou d’en faire une démonstration.



Shiastu, Do in, chromothérapie, hypnose, heartfulness, Chi Nei Tsang… Derrière ces termes se cachent des techniques de relaxation et de bien-être. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-28

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Graines de Zen Istres a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme d’Istres