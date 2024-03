Graines de vie et pollens / Myriam Roux Fillé, dimanche 21 avril 2024.

Graines de vie et pollens / Myriam Roux Fillé Sarthe

Myriam Roux est plasticienne et sa passion pour le tressage a débuté il y a une trentaine d’années. Au fil des graines, des plantes, elle joue avec la nature, les compositions et les couleurs. Tableaux et sculptures en osier, jonc, potimarron, bouleau, etc, constituent ses Graines de vie et pollens.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-06-09

Rue du Canal

Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Graines de vie et pollens / Myriam Roux Fillé a été mis à jour le 2024-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire