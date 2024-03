Graines de génie ! Dimanche gratuit au musée des Moulins Musée des Moulins – Jean Bruggeman Villeneuve-d’Ascq, dimanche 21 avril 2024.

Graines de génie ! Dimanche gratuit au musée des Moulins Dimanche 21 avril 2024, de 14h30 à 17h30, le Musée des Moulins Jean Bruggeman vous propose une immersion gustative et culturelle autour des céréales. Dimanche 21 avril, 14h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Entrée gratuite

Dimanche 21 avril 2024, les céréales sont à l’honneur au musée des Moulins Jean Bruggeman ! De 14h30 à 17h30, venez participer à une série d’ateliers ludiques et éducatifs mettant en avant les multiples facettes de ces précieux grains.

Un programme alléchant autour des céréales

Au cours de cette journée spéciale, les visiteurs auront l’occasion de mettre la main à la pâte avec des ateliers de confection de barres de céréales et de brioches. Pour les amateurs de fleurs séchées, un atelier de création de bouquets sera également proposé. Et pour ceux qui souhaitent contribuer à la nature, une séance de plantation près des moulins sera organisée.

Sans oublier la dégustation d’une boisson originale à base de chicorée et d’orge, pour découvrir de nouvelles saveurs issues des céréales. Et si le temps le permet, les ailes du moulin à huile tourneront toute l’après-midi, offrant ainsi un spectacle authentique et poétique.

Une visite enrichissante dans un cadre historique

En plus des animations spéciales, les visiteurs auront la chance d’explorer les deux moulins du 18e siècle présents sur le site, dont la mécanique est restée intacte au fil des siècles. Le musée, quant à lui, retrace l’histoire de la minoterie et présente une collection unique d’outils et de machines associés aux métiers des moulins, tels que charpentier ou rhabilleur de meule.

Une expérience immersive est également proposée grâce à des casques de réalité virtuelle, permettant une visite à 360° du moulin à farine, pour découvrir ses rouages de manière inédite.

Un rendez-vous mensuel au Musée des Moulins

Tous les 3e dimanches du mois, le Musée des Moulins Jean Bruggeman ouvre ses portes pour une après-midi dédiée à la découverte et à l’animation autour d’un thème spécifique.

Informations pratiques

Pour plus d’informations : https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/

Musée des Moulins – Jean Bruggeman
Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d'Ascq

Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d'Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.