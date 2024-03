Graine de Culture Ce que je peux manger dans mon jardin rue des chasses Langrune-sur-Mer, samedi 6 avril 2024.

Graine de Culture Ce que je peux manger dans mon jardin rue des chasses Langrune-sur-Mer Calvados

Notre association Land Growan au pied du mur invite Emeric Finoux Diététicien-Nutritionniste, fondateur de « training and diet’ethic » !

Le thème de notre Graine de Culture sera « Ce que je peux manger dans mon jardin ».

Nous serons à « 1 Café avec 5 Pailles » et nous pourrons nous balader dans le jardin du parc des chasses pour observer et préparer les différentes plantes que nous dégusterons !

A vos agendas !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

rue des chasses Parc des Chasses

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie landgrowan14@outlook.fr

L’événement Graine de Culture Ce que je peux manger dans mon jardin Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-21 par Calvados Attractivité