GRAINE DE CAILLOUX Cour du château et jardin des douves Ancenis-Saint-Géréon, dimanche 1 septembre 2024.

GRAINE DE CAILLOUX Cour du château et jardin des douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Festival et familial sur le thème de l’économie circulaire. Au programme marché de créateurs, animations, jeux, repair café, démonstrations de métiers, concert… Gratuit. Tout public.

Festival et familial sur le thème de l’économie circulaire. Au programme marché de créateurs, animations, jeux, repair café, démonstrations de métiers, concert…

Venez découvrir les savoirs-faire des artisans et acteurs du territoire engagés dans la lutte contre le gaspillage des ressources et la production des déchets.

Gratuit. Tout public.

Repli salle Loire Espace E. Landrain en cas de pluie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 11:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Cour du château et jardin des douves 92 Rue du Pont

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cultivonslescailloux.org

L’événement GRAINE DE CAILLOUX Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2024-03-07 par eSPRIT Pays de la Loire