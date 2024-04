Graff végétal Médiathèque Sud Le Mans, mercredi 17 avril 2024.

Graff végétal Atelier Mercredi 17 avril, 15h00 Médiathèque Sud Sur inscription

Sortez des sentiers battus en réalisant une création avec les matières et les couleurs de la nature.

Marc Pouyet, artiste-plasticien et illustrateur, vous initiera au land art, au graff végétal, aux mandalas et au kolams.

Tout-public, à partir de 10 ans

Durée : 2h

Médiathèque Sud Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 40 23 http://mediatheques.lemans.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02.43.47.40.23 »}] Réseau des médiathèques du Mans