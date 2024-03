Grâce à elles – Spectacle – Les fables de Marie de France Le Labo – Cambrai Cambrai, mercredi 24 avril 2024.

Grâce à elles – Spectacle – Les fables de Marie de France Explorez la mystérieuse forêt de Brocéliande aux côtés d’un lutin troubadour et d’une harpiste talentueuse. Mercredi 24 avril, 16h00 Le Labo – Cambrai

Fabuleuse Promenade dans la Forêt de Brocéliande

Partez à l’aventure au cœur de la forêt de Brocéliande aux côtés d’un lutin troubadour et d’une harpiste, qui donneront vie aux fables classiques telles que le Corbeau et le renard, la Cigale et la fourmi, le Loup et l’agneau… le tout avec l’humour vif et malicieux de la première fabuliste française. Un spectacle présenté dans le cadre de l’exposition « Grâce à elles » par la compagnie L’Impertinente.

Informations pratiques

Tout public, à partir de 6 ans.

Mercredi 24 avril, à 16h.

Gratuit. Réservation conseillée au Labo ou au 03 74 51 00 00.

Rendez-vous à la Scène

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Le labo CAC Cambrai