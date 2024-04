Goûter littéraire Oh café ! Mâcon, jeudi 25 avril 2024.

Corinne de « Oh Café Mâcon » et Marion de « Elle M Lire » sont ravies de pouvoir vous proposer, en exclusivité, un goûter littéraire autour du livre d’Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince.

L’animation sera autour du livre d’Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince. Mais pas de panique, si tu n’as pas le temps de lire le livre, tu peux également l’écouter en livre audio ou en podcast.

Ce n’est pas l’école, en plus ce sera les « vacances scolaires » donc si tu viens sans lire le livre, c’est possible également. Et je t’assure, que tu passeras un bon moment, « quand même » !

Tu pourras briller en société après le goûter !

Goûter de Oh Café Mâcon une boisson chaude au choix (thé, café filtre, et chocolat chaud) avec une part de Banana bread et un mini granola bowl.

Nombre de places limités

Venez tenter l’aventure des Bookclubs ! 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 16:30:00

fin : 2024-04-25 18:00:00

Oh café ! 4 rue de Strasbourg

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marion@ellemlire.shop

