Goûter de Pâques Maison Citoyenne Sainte-Pazanne, mercredi 17 avril 2024.

Goûter de Pâques Maison Citoyenne Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Que diriez-vous de partager un goûter de Pâques ? Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne pour partager, rencontrer et découvrir les activités proposées par la maison citoyenne…

Petits et grands venez-vous rassembler autour un bon goûter… il y a toujours une bonne occasion à la maison citoyenne pour faire des rencontres et partager de bons moments avec d’autres familles et d’autres enfants…

Une après-midi où vous pourrez prendre un petit goûter chocolaté et réconfortant…

Petits et grands on vous y attend !

Ouvert à toutes et à tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 17:30:00

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire coordinatrice.mc44@gmail.com

