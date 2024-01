GOURMANDISES DE ST DENIS Saint-Denis-des-Coudrais, samedi 29 juin 2024.

GOURMANDISES DE ST DENIS Saint-Denis-des-Coudrais Sarthe

Marché nocturne artisans et alimentation locale + buvette. Pour l’alimentation, achat des produits en fonction de ce que les artisans proposent, et consommation sur place au niveau des tables + barnums prévus à cet effet. Les bénévoles de l’association se chargent de cuire la viande achetée sur un gros BBQ. Organisé par St Denis en fête. .

Place de la mairie et rue principale

Saint-Denis-des-Coudrais 72110 Sarthe Pays de la Loire

2024-06-29 19:00:00

Début : 2024-06-29 19:00:00

2024-06-29



L’événement GOURMANDISES DE ST DENIS Saint-Denis-des-Coudrais a été mis à jour le 2024-01-25 par eSPRIT Pays de la Loire