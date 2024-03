GOURMANDINE COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes, mercredi 24 avril 2024.

GourmandineDu 23 au 27 avril 2024 à 11H00 Assis libre Grande salle – La Cie du Café-Théatre, 6 rue des Carmelites – 44000 Nantes Tarif réduit : 10 € Tarif plein : 12 € Catégorie : Hors catégorieVenez rencontrer Gourmandine et le Professeur Harry Bus À chaque bonbon son souvenir… Gourmandine l’assistante du Professeur Harry Bus prépare la commande de sucrerie pour la grande fête des enfants. Mais seront-ils dans les temps quand une drôle de surprise arrive ?Gourmandine aromatise sa vie avec des sucres d’orge, pour une pastille de miel, elle s’invente un mal de gorge. Suivez les aventures du célèbre professeur Harry Bus et de son assistante Gourmandine dans un spectacle plein d’imagination qui mélange habilement gourmandise et pédagogie. Préparez vos palais, nous partons en voyage des 1001 bonbons créés par le grand sage.Cette comédie pour enfants mélange humour et conte musical. Un bon moyen de faire découvrir aux jeunes enfants le spectacle vivant dans un univers drôle et poétique. Une bonne idée de sortie pendant les vacances. Découvrez ce spectacle familial. Comédie pour enfants à partir de 3/4 ans – Durée : 55 minutes – Avec Morgane Delamare et Anthony LucasTexte et mise en scène: Mathilde Moreau et Erwan GdB

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 11:00

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44