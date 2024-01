Welcome – Danse Centre Henri Quéffelec Gouesnou, dimanche 2 juin 2024.

Welcome – Danse Centre Henri Quéffelec Gouesnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 16:00:00

fin : 2024-06-02 16:55:00

Joachim Maudet imagine un trio burlesque en proposant une traversée physique et sonore, où corps et voix se dissocient grâce à la magie de la ventriloquie.

Trois silhouettes fixent le public le regard vide. Leurs marches sont lentes. Leurs corps sont fragmentés. Les mots se tordent et se délitent créant un voyage où corps et voix dialoguent, s’entremêlent et se démènent. Au gré d’une métamorphose infinie, ces trois personnages se jouent du décalage entre ce qui est vu et entendu. Des voix sans corps. Des sourires sans bouches. Des larmes sans yeux. Oscillant entre ironie absurde et étrangeté inquiétante, WELCOME met en lumière des corps divisés et réaffirme cette nécessité de se rassembler, de franchir le seuil et de voir ce qui se passe au-delà de nous.

Informations pratiques

Tout public à partir de 5 ans.

Durée 55 minutes.

Centre Henri Quéffelec 315 Rue de Reichstett

Gouesnou 29850 Finistère Bretagne accueil@mairie-gouesnou.fr



L’événement Welcome – Danse Gouesnou a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole