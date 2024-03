GNAWA DIFFUSION ET MANUDIGITAL ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, jeudi 18 avril 2024.

GNAWA DIFFUSIONChez Gnawa Diffusion, les membres du groupe sont issus de différents horizons, un peu plus loin au large de la Méditerranée. Leur épopée apparaît comme le reflet symbolique de ce que les immigrés en France ont vécu. Amazigh Kateb se sent d’ailleurs proche des hommes déracinés, c’est lui-même qui le déclare et le clame.Fils du célèbre écrivain algérien Kateb Yacine, il débarque en France en 1988 à l’âge de seize ans, et développe très vite une philosophie de combatif voir de contestataire: la situation doit changer et les inégalités disparaître. Gnawa Diffusion est le moteur indispensable pour faire passer le message de la contestation.Rap, ragga, reggae, jazz, raï, on trouve de tout chez Gnawa Diffusion.Leurs compétences musicales,leur instrumentation, leurs goûts et leur attrait pour les sons, les sentiments et les significations de la jeunesse ont donné à leur musique une place de choix sur la scène mondiale. https://www.youtube.com/watch?v=GpnLKcl0s3E——————-Manudigital meets Tetra Hydro K feat Tracy De Sá et DapatchDub Adventure, c’est la collaboration entre 2 monuments de la scène reggae/dub qui associent leurs talents pour vous offrir une tournée qui s’annonce épique. Un projet éphémère réunissant le mythique duo Tetra Hydro K maîtres de l’Electro Dub et le génie du Reggae Manudigital, connu pour ses nombreuses productions digitales et ses lives ultra énergiques.Ils seront accompagnés de deux de leurs MC favoris, la talentueuse rappeuse Tracy De Sá et le MC Dapatch vétéran des sound systems avec son flow rub a dub. Ils nous proposeront un puissant show live avec une fusion des styles mémorable ! Ne manquez pas cette Dub Adventure, où la Bass Music, le Reggae et le Dub s’unissent pour créer une tempête sonore inédite https://www.youtube.com/watch?v=Z9o6nOIxp_shttps://www.youtube.com/watch?v=dJ8tSXwTuHk——————————–Les Frères Jackfruit Boris Pin et Valentin Réault forment Les Frères Jackfruit. Originaires de Gâtine, dans les Deux-Sèvres, ces DJ producteurs font danser les foules sur un son électro métissé. Rencontre. Ils sont tous les deux souriants et détendus, mais ne sont pas réellement frères. L’histoire de ce duo a commencé dans les Deux-Sèvres, quand ils avaient 14 ans. Boris Pin, qui réside à Vouhé, et Valentin Réault, aujourd’hui installé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), sont devenus amis à Parthenay.Au début de leur vie active, ces passionnés de musique ont pris des chemins différents : comme « DJ pour les mariages », explique Boris Pin, et en mixant les ingrédients « en restauration », raconte Valentin Réault, qui a découvert l’univers du vinyle à Londres, en 2004.https://www.youtube.com/watch?v=MgG0blQGLrM&t=23s————VASSENTOVassento est un projet mêlant guitares acoustiques, contrebasse, voix et percussion il vous emmènera sur les routes d’Andalousie, d’Amérique du Sud.. Avec un set très éclectique, ils sont prêts à faire danser le public au rythme de la rumba, du jazz manouche, du flamenco, de la bossa nova avec également quelques titres bien connus de chansons françaises que tout le monde prendra plaisir à réécouter et à chanter.

Tarif : 16.20 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 21:00

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86