IN A LANDSCAPE – Raed Yassin GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Albi, 15 mai 2024, Albi.

IN A LANDSCAPE – Raed Yassin Mercredi 15 mai 2024, 19h00 GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Gratuit / Sur inscription

Raed Yassin a développé une technique étendue, personnelle et indépendante de jeu de contrebasse, consistant à utiliser des objets fabriqués à partir de divers matériaux (papier, métal, plastique, bâtons de bois et bien d’autres) afin de préparer son instrument.

Son intérêt repose ici fortement sur les textures, les énergies et les vibrations, la densité du volume et du son, plutôt que sur les structures mélodiques conventionnelles. Le résultat est à la fois sonore et visuel, une totale stimulation des sens.

GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie https://www.gmea.net/ [{« type »: « email », « value »: « info@gmea.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563545175 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T19:00:00+02:00 – 2024-05-15T20:00:00+02:00

2024-05-15T19:00:00+02:00 – 2024-05-15T20:00:00+02:00

musique expérimentale

Tony Elieh